Die Bavarian Nordic-Aktie hat in den letzten Tage eine deutlich Erholung gezeigt und klettert am Freitagmorgen mit einem Kurssprung von +8% auf den höchsten Stand seit Jahresbeginn. Was gibt dem deutsch-dänischen Impfstoffhersteller frischen Rückenwind und können sich Anleger noch weitere Kurssteigerungen erwarten? Starke Zahlen und bessere Aussichten Auslöser der starken Performance der Bavarian Nordic-Aktie zum Wochenschluss waren die Zahlen für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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