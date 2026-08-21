LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Porsche AG von 50,00 auf 47,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Henning Cosman passte seine Schätzungen am Donnerstag an die jüngsten Halbjahreszahlen an. Seine operativen Ergebnisschätzungen für die Zuffenhausener sinken bis 2028 um bis zu 17 Prozent./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 17:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 03:00 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE000PAG9113