XRP Kurs bricht unter einen Dollar und dreht um fast acht Prozent. Was hinter der Bärenfalle steckt

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Der XRP Kurs rutschte am 19. August kurzzeitig auf 0,99524 Dollar und schloss denselben Tag trotzdem bei 1,06738 Dollar. Zwischen Tief und Hoch lagen 7,91 Prozent in einer einzigen Sitzung. Wer den Bruch der Dollarmarke als Verkaufssignal las, lag nach wenigen Stunden deutlich im Minus. Ausgelöst hat die Wende eine Meldung aus Washington, die den gesamten Kryptomarkt nach oben zog. Gleichzeitig meldete Ripple (XRP) den ersten Einsatz seines Zahlungsnetzes bei einer koreanischen Bank, und Großanleger sammelten in 24 Stunden 72 Millionen Token ein. Trotzdem steht der Kurs nur knapp über der Marke, die er seit Wochen verteidigt.

XRP Kurs zwischen Bärenfalle, Korea-Deal und 72 Millionen eingesammelten Token

Der Handelstag begann für Ripple (XRP) mit einem Bruch nach unten, wie er im Lehrbuch steht. Der Kurs eröffnete bei 1,00123 Dollar, fiel auf 0,99524 Dollar und verlor eine Unterstützung, die über eine Woche gehalten hatte. Genau dort liegen die Stopps vieler Halter, und genau dort steigen Leerverkäufer ein. Der Bruch hielt nur wenige Stunden. Der Kurs sprang zurück, lief bis 1,07400 Dollar und schloss mit einem Plus von 6,62 Prozent.

Den Anstoß gab das US-Finanzministerium, das seine Rückkäufe langlaufender Staatsanleihen mindestens verdoppelt, berichtet CoinDesk. Bitcoin (BTC) stieg im selben Zeitraum über 68.000 Dollar, während Positionen im Wert von 1,4 Milliarden Dollar zwangsweise schlossen. Auf der fundamentalen Seite kam Ripple ebenfalls voran, berichtet CryptoPotato. Die Jeonbuk Bank setzt als erste Bank Südkoreas Ripple Payments ein und ersetzt mehrtägige Überweisungen durch Abwicklungen in Sekunden. Großanleger kauften dazu 72 Millionen XRP in 24 Stunden.

Trotzdem bleibt beim XRP Kurs eine Zahl im Weg, denn bei gut 60 Milliarden Token im Umlauf liegt die Bewertung nahe 65 Milliarden Dollar. Eine Verzehnfachung verlangt damit einen Marktwert von 650 Milliarden Dollar, und genau daran scheitert die Fantasie. Wer größere Sprünge sucht, schaut deshalb dorthin, wo die Bewertung noch nicht in Milliarden gemessen wird.

Warum der XRP Kurs den Blick auf Pepeto lenkt

Dort sammelt sich das schnellste Presale-Kapital dieses Jahres. Große Werte liefern Stabilität, doch der Einstieg beginnt dort immer bei einer Bewertung, die längst gemacht ist. Pepeto wurde von einem Mitgründer aufgebaut, der schon den ursprünglichen Pepe geschaffen hat, und genau diese Herkunft fiel dem Kapital zuerst auf.

Das Zweite war die Swap-Engine. Jeder Token-Trade über jede beliebige Chain läuft über den gebührenfreien Swap von Pepeto. Das eingesetzte Kapital bleibt dadurch vollständig erhalten, statt bei jeder einzelnen Position an Börsengebühren zu verlieren. Die gesparten Kosten führen zu größeren Trades, und größere Trades ziehen wiederum mehr Volumen durch die Engine des Projekts.

Die Cross-Chain-Bridge erweitert diese Reichweite und bewegt Werte zwischen den einzelnen Blockchains, damit Trader nie in einem Netzwerk festsitzen, wenn die bessere Gelegenheit auf einem anderen liegt. PepetoAI überwacht die gesamte Kette und bewertet das Risiko jedes einzelnen Trades vom Einstieg bis zum Ausstieg. So ist das Volumen, das durch Swap und Bridge fließt, am Ende informiertes Volumen und keine blinde Spekulation. Darunter liegt ein festes Angebot von 420 Billionen Token, aus dem wöchentlich Einheiten verbrannt werden.

SolidProof hat den gesamten Programmcode vor dem Start des Verkaufs geprüft und freigegeben, weshalb der Presale von Beginn an als abgesichert gilt. Im Entwicklerteam sitzt zudem ein früherer Experte der Börse Binance. 10,38 Millionen Dollar sind bereits zu einem Kurs von 0,000000188 Dollar in den Presale geflossen, bevor überhaupt eine Börse ein einziges Orderbuch geöffnet hat. Das Binance-Listing rückt nach Angaben des Projekts immer näher. Mit der ersten gehandelten Kerze verschwindet der heutige Presale-Einstieg als Preisniveau, das es dann so nicht mehr geben wird.

Fazit

Der XRP Kurs hat gezeigt, wie schnell eine Bewegung entsteht, wenn alle einseitig positioniert sind. Die Debatte darüber zählt am Ende weniger als das, was frühe Projekte tun, während alle auf die Charts schauen. SHIB machte aus 1.000 Dollar mehr als eine Million für Wallets, die vor der ersten Listing-Kerze einstiegen. Pepeto bringt mehr eingebaute Nachfrage mit als SHIB damals, mit wöchentlichen Burns, einer gebührenfreien Swap-Engine und einem nahenden Binance-Listing. Sobald dieses Listing live geht, ist der Presale-Preis Geschichte, und der Abstand zwischen dem heutigen Einstieg und dem ersten Börsenkurs gehört dann denen, die vorher gekauft haben.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wie entwickelt sich der XRP Kurs aktuell?

Der Kurs schloss am 19. August bei 1,06738 Dollar und damit 6,62 Prozent im Plus, getragen von den verdoppelten Anleiherückkäufen des US-Finanzministeriums und Ripples Korea-Einstieg.

Ist Pepeto derzeit sicherer aufgestellt als XRP?

Pepeto bietet einen Presale-Einstieg mit SolidProof-Prüfung, wöchentlichen Burns und nahendem Binance-Listing, alle Angaben stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.