Zürich (ots) -Der Verwaltungsrat von localsearch (Swisscom Directories AG) hat Philippe Trütsch zum neuen Chief Executive Officer (CEO) ernannt. Er übernimmt die Leitung des Unternehmens per 1. Oktober 2026.Philippe Trütsch verfügt über langjährige Erfahrung in der Führung und Weiterentwicklung digitaler Unternehmen. In seiner bisherigen Laufbahn hat er Unternehmen erfolgreich aufgebaut und Wachstum ermöglicht.Zuletzt führte Philippe Trütsch als CEO AgentSelly, eine digitale Immobilienplattform der Valiant Bank, durch eine Phase starken Wachstums. Zuvor gründete und leitete er die 2P Ventures AG, die sich unter seiner Führung zu einem international tätigen Hospitality-Tech-Unternehmen entwickelte und später von einer nordamerikanischen Hospitality-Gruppe übernommen wurde. Seine berufliche Laufbahn begann Philippe Trütsch bei UBS Wealth Management, wo er verschiedene Führungs- und Beratungsfunktionen innehatte.Isa Müller-Wegner, Verwaltungsratspräsidentin von localsearch, sagt: "Philippe Trütsch bringt unternehmerische Erfahrung, digitale Kompetenz und einen ausgeprägten Gestaltungswillen mit. Er hat mehrfach bewiesen, dass er Unternehmen erfolgreich weiterentwickeln kann. Ich freue mich sehr, ihn bei localsearch willkommen zu heissen, und bin überzeugt, dass er wichtige Impulse setzen wird."Philippe Trütsch sagt: "localsearch ist ein Unternehmen mit einer eindrucksvollen Geschichte und einer wichtigen Rolle für die Schweizer KMU. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team auf diesem Fundament aufzubauen und die nächste Phase zu gestalten. Was mich besonders reizt, ist die Nähe zu den kleinen und mittleren Unternehmen, dem Rückgrat unserer Wirtschaft. Ihnen zu helfen, sichtbar und erfolgreich zu sein, ist eine Aufgabe, für die ich mit voller Energie antrete."Philippe Trütsch verfügt über einen Executive MBA der Universität Zürich. Zudem absolvierte er Weiterbildungsprogramme an der IMD Business School und der Stanford University mit Schwerpunkten in den Bereichen Leadership, Künstliche Intelligenz, digitale Transformation und zukunftsorientierte Geschäftsmodelle. Er lebt mit seiner Familie in der Zentralschweiz.Über localsearchlocalsearch ist der führende Online-Marketing-Partner für Schweizer KMU und Einzelfirmen. Mit digitalONE und advertiseONE bietet localsearch zwei leistungsstarke Lösungen, die Unternehmen helfen, ihre Wettbewerbsfähigkeit im digitalen Zeitalter zu stärken.digitalONE ist das All-in-One-Paket für modernes Online-Marketing: Es kombiniert automatisierte Sichtbarkeit, eine professionelle Online-Präsenz, Website, Webshop, Online-Buchungstool, Reputationsmanagement und Tools für die Kundenkommunikation - einfach, effizient und persönlich begleitet. advertiseONE sorgt mit datengetriebenen Online-Werbekampagnen auf Google, Meta und weiteren Plattformen für maximale Reichweite und messbare Erfolge.localsearch setzt auf AI-Power: Künstliche Intelligenz unterstützt Kundinnen und Kunden bei der Inhaltserstellung, Automatisierung und Optimierung ihrer digitalen Marketingmassnahmen. KI-basierte Assistenten helfen den KMU, effizienter zu arbeiten, Zeit zu sparen und die Qualität digitaler Auftritte weiter zu steigern - für noch mehr Wirkung im Online-Marketing.Mit local.ch und search.ch betreibt und vermarktet localsearch die reichweitenstärksten Verzeichnis- und Buchungsplattformen der Schweiz. Zum Markenportfolio gehören ausserdem renovero, die führende Schweizer Handwerkerplattform, Localcities, die Plattform für Gemeinden und Vereine, sowie der Branchenvergleichsdienst Vergleich CH.localsearch, local.ch, search.ch, renovero, Localcities und Vergleich CH sind Marken der Swisscom Directories AG, einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft der Swisscom AG.Pressekontakt:Stefan WyssHead of Communicationsmedia@localsearch.ch+41 58 262 76 82Original-Content von: localsearch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100061097/100941742