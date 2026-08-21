Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Das US-Finanzministerium überraschte die Märkte gestern Nachmittag mit der Ankündigung, seine Rückkaufprogramme auszuweiten, so Eoin Walsh, Portfoliomanager bei TwentyFour Asset Management.Diese sollten vom 9. September bis zum 4. November auf "mindestens das Doppelte" auf 4 Mrd. US-Dollar erhöht werden. Die Käufe würden sich auf den Laufzeitenbereich zwischen zehn und 30 Jahren konzentrieren. Langlaufende US-Staatsanleihen hätten deutlich positiv auf die Nachricht reagiert: Die Rendite der 30-jährigen Anleihe habe bei 5,19% geschlossen und sei damit um 9 Basispunkte (Bp) gesunken, während die Rendite der 10-jährigen Anleihe auf 4,65% gefallen sei, was einem Rückgang von 6 Bp gegenüber dem Tageshöchststand entspreche. Die Bewegung habe sich natürlich nicht nur auf die Treasury-Kurve beschränkt. Auch Aktien hätten Auftrieb erhalten, Gold habe um 4% zugelegt, während der US-Dollar-Index unter Druck geraten sei und um nahezu 1% nachgegeben habe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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