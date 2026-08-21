FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein angehobener Ausblick und beschlossene Aktienrückkäufe haben am Freitag die Erholungsrally von Bavarian Nordic beschleunigt. Die Titel schossen in einem ansonsten schwachen Umfeld für Gesundheitswerte um mehr als neun Prozent hoch. Mit fast 210 dänischen Kronen kosteten sie in der Spitze soviel wie letztmals im November, obwohl sie jüngst noch ihrem Tief seit mehr als einem Jahr nahe gestanden hatten. Binnen neun Handelstagen haben sie ihren Wert jetzt um etwa 20 Prozent gesteigert.

Der dänische Impfstoffhersteller hob seine Prognose für die operative Marge (Ebitda) für das Gesamtjahr an. Jefferies-Experte Benjamin Jackson schrieb, das zweite Quartal sei mit übertroffenen Umsatz- und Gewinnerwartungen gut gewesen. Der Experte verwies auf das Geschäft mit Affenpocken-Impfungen und im Bereich der Reisevorsorgen. Das neue Ziel einer rund 30-prozentigen Marge verspreche eine Steigerung der Gewinnerwartungen um 3 Prozent.

Bavarian Nordic kündigte zudem Aktienrückkäufe im Wert von bis zu 750 Millionen Kronen an, was laut Jackson wohl auch positiv aufgenommen werde./tih/mis