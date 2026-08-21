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Hauptversammlung 2026: Drei Säulen - eine Strategie



21.08.2026 / 11:46 CET/CEST

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Köln, 21. August 2026 - Die DF Deutsche Forfait AG (ISIN: DE000A2AA204) hat am 20. August 2026 ihre ordentliche Hauptversammlung in Präsenz in Köln abgehalten. Die Aktionärinnen und Aktionäre, die rund 86 % des Grundkapitals vertraten, stimmten sämtlichen Tagesordnungspunkten mit den erforderlichen Mehrheiten zu. Der Vorstand berichtete über das Geschäftsjahr 2025, das durch die strategische Weiterentwicklung der DF-Gruppe, den Ausbau der operativen Geschäftsfelder sowie entsprechende Aufbau- und Integrationsaufwendungen geprägt war. Die DF-Gruppe verfolgt ihre strategische Weiterentwicklung unter dem Leitmotiv "Drei Säulen - eine Strategie". Die drei Segmente Trade Finance, Health & Pharma und Food & Beverage sollen gemeinsam dazu beitragen, die Ertragsbasis der Gruppe zu verbreitern, Risiken ausgewogen zu steuern und zusätzliche operative Entwicklungsmöglichkeiten zu erschließen. Geschäftszahlen 2025 Im Geschäftsjahr 2025 erhöhte sich das Geschäftsvolumen im Segment Trade Finance von 208,9 Mio. Euro auf 226,6 Mio. Euro. Das Rohergebnis stieg um 7,8 % auf 10,2 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Steuern belief sich auf minus 0,7 Mio. Euro. Das Konzernergebnis lag bei minus 2,0 Mio. Euro, nachdem im Vorjahr ein Konzernergebnis von plus 1,9 Mio. Euro erzielt worden war. Neben den Aufbauaufwendungen in den neuen Geschäftsfeldern wurde das Konzernergebnis durch einen nicht zahlungswirksamen Aufwand aus latenten Steuern in Höhe von 1,3 Mio. Euro beeinflusst. Statement des Vorstandsvorsitzenden Dr. Behrooz Abdolvand, Vorstandsvorsitzender der DF Deutsche Forfait AG, erklärte: "Die DF-Gruppe entwickelt sich in einem anspruchsvollen Umfeld strategisch weiter. Mit Trade Finance, Health & Pharma sowie Food & Beverage haben wir unsere Aufstellung verbreitert. Der Aufbau ist noch nicht abgeschlossen. Unser Maßstab ist deshalb nicht allein Wachstum, sondern die Fähigkeit, Wachstum in belastbare Prozesse, verlässliche Ergebnisse und nachhaltige Wertschöpfung zu überführen." Beschlüsse der Hauptversammlung Die Hauptversammlung folgte dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2025 in Höhe von 16.538.836,22 Euro vollständig auf neue Rechnung vorzutragen. Darüber hinaus wählte die Hauptversammlung Herrn Martin Seeger, der im ersten Halbjahr 2026 gerichtlich zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt worden war, zum Mitglied des Aufsichtsrats. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung sind auf der Internetseite der Gesellschaft verfügbar: https://www.dfag.de/investor-relations/hauptversammlung/ Über die DF-Gruppe Die DF-Gruppe ist ein international tätiges Finanzunternehmen mit langjähriger Erfahrung im Bereich Außenhandelsfinanzierung und Trade Finance. Im Segment Trade Finance betreibt die Gruppe insbesondere ihr Marketing-Compliance-Geschäft. Ergänzend ist die DF-Gruppe in den Segmenten Health & Pharma sowie Food & Beverage tätig. Mit dieser Aufstellung verfolgt die Gruppe das Ziel, ihre Ertragsbasis zu verbreitern, operative Entwicklungspotenziale zu nutzen und die Grundlage für eine langfristig stabile Unternehmensentwicklung zu schaffen.

Kontakt DF Deutsche Forfait AG Guido Janzen

Direktor Investor Relations / Presse

Gustav-Heinemann-Ufer 56, 50968 Köln

T +49 221 97376-61 E investor.relations@dfag.de

www.dfag.de



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