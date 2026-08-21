Die Platform Group (TPG) berichtete über gemischte Q2-Zahlen, wobei der GMV um ca. 18 % im Jahresvergleich auf rund 350 Mio. EUR stieg, während der Umsatz um 2,3 % auf ca. 178 Mio. EUR zurückging. Wir glauben, dass die Verlangsamung des Umsatzes auf eine schwächere B2C-Nachfrage und die Underperformance im Bereich Freight Goods zurückzuführen ist. Das bereinigte EBITDA stieg dennoch um ca. 9 % auf etwa 19 Mio. EUR, was die Marge von 9,5 % im Q2 2025 auf 10,7 % erhöhte, unterstützt durch Kosten- und Effizienzmaßnahmen. Während die EBITDA-Prognose erreichbar erscheint, sieht das Umsatzziel anspruchsvoller aus. Finanzierungs- und Transparenzthemen bleiben zentral für die Investmentthese: Die neue Finanzierung bietet zusätzliche Flexibilität, jedoch wurden die wesentlichen Bedingungen noch nicht bekannt gegeben, die AEP-Transaktion ist seit Januar ausstehend und mehrere Verifizierungsfragen sind noch offen. Unsere Bewertung und das Kursziel bleiben daher Under Review. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/the-platform-group-se-co-kgaa





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