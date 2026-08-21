Twilio - TWLO: Cloud-Kommunikationsplattform auf der Überholspur!

Pullback-Setup!

2 Mega-Gap-Ups im Chart. Twilio verbindet Kommunikation, Kundendaten und KI-Funktionen!

Twilio (TWLO) - US90138F1021

Rückblick: Der Chart des vergangenen Halbjahrs zeigt eine starke Aufwärtsbewegung mit einem Anstieg von rund 110 USD im März bis auf knapp 260 USD im August und somit ein Plus von 97 Prozent bei der Twilio-Aktie. Dabei waren zwei markante Kurslücken zu erkennen: der Sprung Ende April / Anfang Mai sowie jener im August, während der jüngste Rücksetzer die Aktie wieder in Richtung 221 USD führte. Der 20er-EMA und der 50er-EMA begleiteten den Aufwärtstrend über weite Strecken, wobei sich der Abstand zwischen beiden Durchschnitten zuletzt deutlich vergrößert hat. Der gestrige Schlusskurs lag knapp unter der grünen Linie, sodass aktuell die gestricheltedargestellte Diagonale als kurzfristige Unterstützung fungiert.

Twilio-Aktie: Chart vom 20.08.2026, Kürzel: TWLO Kurs: 219.89 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Das aktuelle Pullback-Setup bewegt sich zwischen dem Widerstand bei etwa 224 USD und der Unterstützung um 216 USD, wobei die Aktie nach dem starken Anstieg nun innerhalb dieser Zone konsolidiert. Kann TWLO den Bereich um 224 USD zurückerobern und anschließend das Augusthoch bei knapp 260 USD überwinden, wäre das ein starkes Fortsetzungssignal mit Potenzial für neue Höchststände. Für Trader bietet sich insbesondere ein Ausbruch über 224 USD als möglicher Einstieg an.

Mögliches bärisches Szenario

Fällt TWLO nachhaltig unter die Unterstützung bei etwa 216 USD, wäre das aktuelle Pullback-Setup nach unten aufgelöst und der jüngste Aufwärtsschub würde deutlich an Dynamik verlieren. In diesem Fall könnten zunächst der 50er-EMA im Bereich um 209 USD und anschließend die Zone um 200 USD als Kursziele auf der Unterseite dienen, wobei ein Bruch dieser Bereiche das Risiko einer tieferen Korrektur erhöhen würde. Trader könnten einen Stop Loss bei einem Long-Setup knapp unter 216 USD platzieren.

Meinung

Twilio stellt eine Cloud-Plattform bereit, mit der Firmen Kommunikationsfunktionen wie SMS, WhatsApp und andere Messaging-Dienste, Telefonie, E-Mail, Video und Authentifizierung per API in ihre eigenen Anwendungen und Geschäftsprozesse integrieren können. Inzwischen verbindet Twilio Kommunikation, Kundendaten und KI-Funktionen zu einer umfassenden Plattform für die Kundeninteraktion. Das 2008 gegründete Unternehmen aus San Francisco hat sich vom wachstumsstarken, aber defizitären Cloud-Kommunikationsanbieter zu einem deutlich profitableren Geschäft entwickelt. Der Umsatz stieg innerhalb von fünf Geschäftsjahren von 2.84 auf 5.07 Milliarden USD, während die Zahl der ausstehenden Aktien von 174 auf 153 Millionen sank; das operative Ergebnis war 2023 erstmals positiv und der freie Cashflow erreichte zuletzt 5.92 USD je Aktie. Auch 2026 setzte sich die Entwicklung fort: Im zweiten Quartal übertraf Twilio mit 1.50 Milliarden USD Umsatz und 1.47 USD Gewinn je Aktie die Erwartungen, während die Dollar-Based Net Expansion Rate auf 116 Prozent stieg und die Prognose für den freien Cashflow auf 1.14 bis 1.16 Milliarden USD angehoben wurde.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 34.06 Milliarden USD

Meine Meinung zu Twilio ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.lynxbroker.de/boerse/boerse-kurse/aktien/twilio-aktie/twilio-analyse/

Veröffentlichungsdatum: 21.08.2026

Autor: Thomas Canali

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