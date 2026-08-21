Das Jahr 2026 möchten AppLovin-Aktionäre am liebsten aus ihren Kalendern streichen. Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs des Adtech-Spezialisten mehr als halbiert. Warum liegt die AppLovin-Aktie am Boden und wird sie noch einmal aufstehen? Darum hat die Börse sie fallengelassen Der Kurssturz der AppLovin-Aktie in den vergangenen Monaten ist einem Sammelsurium verschiedener Gründe geschuldet. Die wichtigsten Belastungsfaktoren waren/sind: AppLovin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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