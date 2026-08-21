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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.







Webinar - Optionsschein Special: DAX in saisonaler Schwächephase

Der DAX befindet sich aktuell in seiner klassisch schwachen saisonalen Phase, die bis Ende September / Anfang Oktober anhalten könnte Historisch zeigt der Index in diesem Zeitfenster überdurchschnittlich häufig Konsolidierungen oder spürbare Rücksetzer - steht uns also auch dieses Jahr eine Abwärtsbewegung bevor?

In diesem Webinar werfen wir gemeinsam einen Blick auf:

📊 die aktuelle Marktlage im DAX und die relevanten Chartmarken

📅 die saisonalen Muster der letzten Jahre und was sie für den Herbst 2026 bedeuten könnten

⚙️ konkrete Setups, wie sich eine mögliche Korrekturbewegung gezielt handeln lässt

💡 wie Discount Optionsscheine funktionieren - und warum sie sich gerade in solchen Marktphasen eignen

Ingmar Königshofen zeigt dabei live, wie die Produktauswahl (Basispreis, Cap, Laufzeit) in der Praxis erfolgt und worauf Anleger beim Einstieg in eine potenzielle Abwärtsbewegung achten sollten.

Kostenfrei und ohne Anmeldung im YouTube Live-Stream ab 19:00 Uhr unter www.youtube.com/@kursplus9251

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