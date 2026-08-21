Wer häufig mit Kontakten schreibt, die ihre Antworten von einer KI formulieren lassen, ist wahrscheinlich genervt davon. Eine Webseite will jetzt Besserung bringen und allen KI-Nutzer:innen zeigen, wie es besser geht. Chatbots wie ChatGPT und Claude sind praktisch. Wenn du etwas nicht weißt oder schlichtweg nicht die richtigen Worte findest, können sie dir eine passende Antwort in Sekundenschnelle erstellen. Lästig wird das Ganze dann, wenn du mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n