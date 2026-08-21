Das US-Finanzministerium verdoppelt überraschend seine Rückkäufe langlaufender Staatsanleihen, nachdem die 30-jährige Rendite auf ein 19-Jahres-Hoch gestiegen war. Kurzfristig beruhigt das den Markt, doch das eigentliche Problem bleibt: das schwindende Vertrauen in die USA. Gleichzeitig überschreitet die Staatsverschuldung eine historische Marke. (function(d,u,ac){var s=d.createElement('script');s.type='text/javascript';s.src='https://a.omappapi.com/app/js/api.min.js';s.async=true;s.dataset.user=u;s.dataset.campaign=ac;d.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s);})(document,386410,'q8tyuini4sqwefdhodq9'); Es ist ein weiterer Beleg für eine These, die wir zuletzt an dieser Stelle beschrieben haben: Der US-Anleihemarkt kämpft mit einem Vertrauensproblem. Am Mittwoch kündigte das Finanzministerium überraschend an, seine Rückkäufe langlaufender Staatsanleihen mindestens zu verdoppeln - von 2 auf mindestens 4 Mrd. US-Dollar je Operation bei Papieren mit Laufzeiten von zehn bis 30 Jahren. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 PLATOW Börse