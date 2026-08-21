DJ Pilotengewerkschaft VC gewinnt Bodo Ramelow für Lufthansa-Schlichtung

DOW JONES--Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat für die anstehenden Schlichtungsverfahren mit der Lufthansa Group den ehemaligen Ministerpräsidenten Thüringens, Bodo Ramelow, als Schlichter gewonnen. Der heutige Bundestagsvizepräsident Ramelow verfüge "über breite Erfahrung als Schlichter und bringt darüber hinaus seine langjährige politische Erfahrung sowie seine Fähigkeit zum Ausgleich unterschiedlicher Interessen in die anstehenden Verfahren ein", teilte die Gewerkschaft mit. Ramelow verzichte zudem auf sein Honorar, das unter anderem an die Erfurter Bildungsinitiative "Das fliegende Klassenzimmer" gespendet werden soll.

Die VC hatte sich vergangene Woche mit dem Konzern auf Schlichtungsverfahren für die Kernmarke Lufthansa, Lufthansa Cargo, Cityline und die Ferienfluggesellschaft Eurowings geeinigt. Die Gewerkschaft und der Konzern können für die Verfahren jeweils einen Schlichter benennen.

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August 21, 2026 05:50 ET (09:50 GMT)

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