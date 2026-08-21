Cardano Kurs am Wendepunkt: Diese Frist am 1. September 2026 entscheidet über ADA

Anzeige / Werbung

Cardano steht vor einer Frist, die es in der Geschichte des Netzwerks so noch nie gab. Am 1. September laufen vier der sieben Sitze im Verfassungsausschuss aus, und die nötige Zustimmung fehlt bislang deutlich. Nur 32,46 Prozent der Delegierten haben zugestimmt, erforderlich sind 67 Prozent. Gleichzeitig notiert der ADA Kurs bei rund 0,175 Dollar und damit weiter von seinem Hoch entfernt als die meisten großen Coins. Genau deshalb steht der Cardano Kurs in dieser Woche im Mittelpunkt. Denn während die Verwaltung stockt, hat ein bekannter Analyst seine Einschätzung gerade gedreht. Dieser Artikel ordnet die Frist, die Kursmarken und die Prognosen ein, und zeigt, wohin ein Teil des Kapitals gerade abwandert.

Cardano Kurs zwischen Governance-Frist und dem Kaufsignal bei 0,17 Dollar

Vier der sieben Sitze im Verfassungsausschuss von Cardano laufen am 1. September in Epoche 653 aus. Dieses Gremium bestätigt große Upgrades und Auszahlungen aus der Staatskasse. Am 17. August lag die Zustimmung der Delegierten laut CoinMarketCap bei 32,46 Prozent, nötig sind 67 Prozent. Die Blockchain läuft technisch weiter, doch ohne diese Mehrheit blieben wichtige Entscheidungen liegen.

Der ADA Kurs nimmt das bisher erstaunlich ruhig und notiert bei etwa 0,175 Dollar. Über sieben Tage verlor der Coin laut CoinGecko 4,9 Prozent, während der Gesamtmarkt zulegte. Für den Cardano Kurs hat sich zuletzt trotzdem etwas gedreht, denn Analyst Ali Martinez wurde nach dem Erreichen seines Ziels von 0,17 Dollar wieder positiv. Der TD Sequential zeigt im Tageschart ein Kaufsignal, sein Ziel liegt bei 0,20 Dollar.

Auf der Entwicklungsseite steht das zweiteilige Dijkstra-Upgrade, dessen erste Stufe mit Leios für Ende 2026 geplant ist. Peras folgt 2027, und 120 Millionen ADA wurden für mehr Liquidität im DeFi-Bereich freigegeben. Das ist solide Arbeit, doch dieser Fahrplan rechnet in Quartalen. Und 14 Prozent Kursziel bei 6,53 Milliarden Dollar Bewertung sind kein Kapital, das ein Depot umbaut.

Pepeto: Warum ein Teil des Kapitals den Cardano Kurs gerade links liegen lässt

14 Prozent bis 0,20 Dollar sind ein solider Trade, und genau so ist er auch bepreist. Wer auf das Vielfache zielt, braucht eine Bewertung, die noch nicht bei 6,53 Milliarden Dollar steht. Genau dort setzt der Vorverkauf an, in den seit Wochen Kapital fließt.

Ein Mitgründer von Pepe hat diese Börse von Anfang an so gebaut, dass jedes einzelne Element das nächste antreibt. PepetoSwap streicht jede Gebühr bei jedem Handel, sodass der volle Wert jedes Tauschs als Kaufdruck wirkt und nicht bei Zwischenhändlern versickert. Dieser Druck trifft auf ein festes Angebot von genau 420 Billionen Token, das sich nicht erweitern lässt. Weil wöchentliche Verbrennungen dauerhaft Token aus dem Umlauf nehmen, trifft dieselbe Nachfrage Woche für Woche auf einen kleineren Bestand. Die Cross-Chain-Bridge verstärkt das, weil sie Kapital aus allen Netzwerken in einen Pool zieht, statt es zu zerstreuen.

Jede neue Wallet drückt damit stärker auf ein Angebot, das ohnehin schrumpft. SolidProof hat den vollständigen Code vor dem Start des Vorverkaufs geprüft und freigegeben, was das Angebot auf eine belastbare Grundlage stellt. Anleger steigen deshalb ein, ohne sich die Frage stellen zu müssen, was unter der Haube arbeitet. Das erklärt, warum bereits mehr als 10,38 Millionen Dollar über Pepeto eingegangen sind.

Der Vorverkaufspreis steht bei 0,000000188 Dollar und damit auf dem Niveau vor dem Börsenstart. Das erwartete Binance-Listing hat den Token bisher nicht neu bewertet, sodass die gesamte Strecke zwischen Vorverkauf und Börsendebüt noch vor den heutigen Käufern liegt. Wallets steigen weiter ein, bevor dieses Listing die Vorverkaufspreise endgültig ablöst. Das Tempo dieser Einstiege sagt mehr über die Ausgangslage als jede Prognose.

Fazit

Der Cardano Kurs hängt an einer Frist, deren Ausgang erst im September feststeht. Bis dahin sucht ein Teil des Kapitals nach Einstiegen, bei denen die Uhr schneller läuft. Wer im Kryptomarkt echtes Vermögen aufgebaut hat, traf immer dieselbe Entscheidung, nämlich heute zu handeln statt morgen zurückzukommen. Der Einstieg im Pepeto-Vorverkauf sieht nächste Woche anders aus, weil das erwartete Binance-Listing den Vorverkaufspreis durch den Börsenpreis ersetzt. Zwischen diesen beiden Zahlen liegt genau der Abstand, den frühe Käufer am Ende in der Hand halten. Wer einen weiteren Tag wartet, überlässt diesen Abstand jemand anderem.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Wie entwickelt sich ADA in den kommenden Monaten?

Rund 0,175 Dollar aktuell, mit 0,20 Dollar als nächstem Analystenziel nach dem Kaufsignal im Tageschart. Entscheidend bleibt die Abstimmung über den Verfassungsausschuss bis zum 1. September.

Warum wächst das Interesse an Pepeto parallel zu ADA?

Pepeto wird weiterhin zu Preisen vor dem Listing angeboten, und gebührenfreie Swaps bauen eine Nachfrage auf, die große Coins so nicht erzeugen. Details finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.