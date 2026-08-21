Datum der Anmeldung:
20.08.2026
Aktenzeichen:
B4-65/26
Unternehmen:
Erwerb der Kontrolle über UAB Nordian group durch den INVL Private Equity Fund II und, mittelbar, über UAB Gonas und UAB BALTIJOS DELIKATESAI sowie den Erwerb der Kontrolle über NORVELITA und UAB Saldoga
Produktmärkte:
20.08.2026
Aktenzeichen:
B4-65/26
Unternehmen:
Erwerb der Kontrolle über UAB Nordian group durch den INVL Private Equity Fund II und, mittelbar, über UAB Gonas und UAB BALTIJOS DELIKATESAI sowie den Erwerb der Kontrolle über NORVELITA und UAB Saldoga
Produktmärkte:
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