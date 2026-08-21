Datum der Anmeldung:
18.08.2026
Aktenzeichen:
B6-56/26
Unternehmen:
The Hearst Corporation, New York (USA); mittelbarer Anteilserwerb an und Erwerb der alleinigen Kontrolle über die A&E Television Networks, LLC New York (USA)
Produktmärkte:
Lizensierung von Ausstrahlungsrechten, Produktion von AV-Inhalten, Verkauf von Werbeflächen
18.08.2026
Aktenzeichen:
B6-56/26
Unternehmen:
The Hearst Corporation, New York (USA); mittelbarer Anteilserwerb an und Erwerb der alleinigen Kontrolle über die A&E Television Networks, LLC New York (USA)
Produktmärkte:
Lizensierung von Ausstrahlungsrechten, Produktion von AV-Inhalten, Verkauf von Werbeflächen
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