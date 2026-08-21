Datum der Anmeldung:
18.08.2026
Aktenzeichen:
B5-89/26
Unternehmen:
GNS Gesellschaft für Nuklear-Service / Safetec (Anteils- und Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
Beratungsdienstleistungen, Dienstleistungen im Bereich Strahlenschutz, Planung und Durchführung des Rückbaus kerntechnischer Anlagen (Kernkraftwerke), kerntechnische Entsorgungsprojekte
18.08.2026
Aktenzeichen:
B5-89/26
Unternehmen:
GNS Gesellschaft für Nuklear-Service / Safetec (Anteils- und Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
Beratungsdienstleistungen, Dienstleistungen im Bereich Strahlenschutz, Planung und Durchführung des Rückbaus kerntechnischer Anlagen (Kernkraftwerke), kerntechnische Entsorgungsprojekte
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