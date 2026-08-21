Datum der Anmeldung:
18.08.2026
Aktenzeichen:
B8-80/26
Unternehmen:
Lichtblick eMobility GmbH, Rottendorf; Erwerb sämtlicher Anteile an der und Übernahme der alleinigen Kontrolle über die Mer Germany Business GmbH, München;
Produktmärkte:
E-Mobilitätsdienstleistungen, EMP, Errichtung und Betrieb von Ladeinfrastruktur (CPO)
18.08.2026
Aktenzeichen:
B8-80/26
Unternehmen:
Lichtblick eMobility GmbH, Rottendorf; Erwerb sämtlicher Anteile an der und Übernahme der alleinigen Kontrolle über die Mer Germany Business GmbH, München;
Produktmärkte:
E-Mobilitätsdienstleistungen, EMP, Errichtung und Betrieb von Ladeinfrastruktur (CPO)
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