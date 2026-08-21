Datum der Anmeldung:
18.08.2026
Aktenzeichen:
B8-81/26
Unternehmen:
Daiwa Energy & Infrastructure Co. Ltd., Tokio, Japan; Mittelbarer Erwerb von Anteilen an der ASE Elsterheide GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland;
Produktmärkte:
Batteriespeichersysteme (BESS), EEG-Strom, Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen
18.08.2026
Aktenzeichen:
B8-81/26
Unternehmen:
Daiwa Energy & Infrastructure Co. Ltd., Tokio, Japan; Mittelbarer Erwerb von Anteilen an der ASE Elsterheide GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland;
Produktmärkte:
Batteriespeichersysteme (BESS), EEG-Strom, Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen
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