Datum der Anmeldung:
17.08.2026
Aktenzeichen:
B3-93/26
Unternehmen:
The Goldman Sachs Group, Inc., New York City/USA; Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Kohlberg Investors VIII CV, L.P. (mittelbare Kontrolle über die KCAD Holdings und die Cadence Inc., Staunton, VA/USA)
Produktmärkte:
Präzisionsmetall- und Kunststoffkomponenten, Vorprodukte (Komponenten Teile) für die Medizintechnik-Industrie
17.08.2026
Aktenzeichen:
B3-93/26
Unternehmen:
The Goldman Sachs Group, Inc., New York City/USA; Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Kohlberg Investors VIII CV, L.P. (mittelbare Kontrolle über die KCAD Holdings und die Cadence Inc., Staunton, VA/USA)
Produktmärkte:
Präzisionsmetall- und Kunststoffkomponenten, Vorprodukte (Komponenten Teile) für die Medizintechnik-Industrie
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