Datum der Anmeldung:
14.08.2026
Aktenzeichen:
B1-118/26
Unternehmen:
Redevco B.V., Amsterdam, Niederlande; CBRE Investment Management Indirect Limited, London, Vereinigtes Königreich/Gründung der Redevco European Retail Parks Evergreen SCSp-SICAV-RAIF, Luxemburg
Produktmärkte:
Gewerbeimmobilien
14.08.2026
Aktenzeichen:
B1-118/26
Unternehmen:
Redevco B.V., Amsterdam, Niederlande; CBRE Investment Management Indirect Limited, London, Vereinigtes Königreich/Gründung der Redevco European Retail Parks Evergreen SCSp-SICAV-RAIF, Luxemburg
Produktmärkte:
Gewerbeimmobilien
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