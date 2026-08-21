Datum der Anmeldung:
14.08.2026
Aktenzeichen:
B9-86/26
Unternehmen:
1. DZ Beteiligungs-GmbH & Co. KG Baden-Württemberg, Stuttgart (D) und 2. VR Beteiligungsholding Mitte West GmbH & Co. KG, Erwerb von jeweils mehr als 25% der Anteile an 3. Truuco Beteiligungs GmbH, Münster (D)
Produktmärkte:
Dienstleistungen für Banken
14.08.2026
Aktenzeichen:
B9-86/26
Unternehmen:
1. DZ Beteiligungs-GmbH & Co. KG Baden-Württemberg, Stuttgart (D) und 2. VR Beteiligungsholding Mitte West GmbH & Co. KG, Erwerb von jeweils mehr als 25% der Anteile an 3. Truuco Beteiligungs GmbH, Münster (D)
Produktmärkte:
Dienstleistungen für Banken
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