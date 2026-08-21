Datum der Anmeldung:
14.08.2026
Aktenzeichen:
B1-117/26
Unternehmen:
HOCHTIEF Bau und Betrieb GmbH, Essen; ZECH PPP Services GmbH, Stuttgart/Änderung des Unternehmensgegenstands der BSI ZECH/HOCHTIEF GmbH & Co. oHG, Essen
Produktmärkte:
Gebäudebetriebsdienstleistungen, gewerbliche Hochbauleistungen
14.08.2026
Aktenzeichen:
B1-117/26
Unternehmen:
HOCHTIEF Bau und Betrieb GmbH, Essen; ZECH PPP Services GmbH, Stuttgart/Änderung des Unternehmensgegenstands der BSI ZECH/HOCHTIEF GmbH & Co. oHG, Essen
Produktmärkte:
Gebäudebetriebsdienstleistungen, gewerbliche Hochbauleistungen
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