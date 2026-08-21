Datum der Anmeldung:
14.08.2026
Aktenzeichen:
B1-119/26
Unternehmen:
Thalhofer Gruppe GmbH, Deisenhausen; Gebrüder Lotter KG, Ludwigsburg/Erwerb von Anteilen an und Kontrolle über die Lotter + Liebherr GmbH, Gaggenau
Produktmärkte:
Vertrieb von Böden und Bodenbelägen
14.08.2026
Aktenzeichen:
B1-119/26
Unternehmen:
Thalhofer Gruppe GmbH, Deisenhausen; Gebrüder Lotter KG, Ludwigsburg/Erwerb von Anteilen an und Kontrolle über die Lotter + Liebherr GmbH, Gaggenau
Produktmärkte:
Vertrieb von Böden und Bodenbelägen
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