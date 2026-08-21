EQS-News: Brockhaus Technologies AG
/ Schlagwort(e): Hauptversammlung/Aktienrückkauf
Brockhaus Technologies AG: Hauptversammlung beschließt Aktienrückkauf über bis zu € 90 Mio. und Bilanzoptimierung mit deutlicher Mehrheit
Frankfurt am Main, 21. August 2026. Die ordentliche Hauptversammlung der Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42, "Brockhaus Technologies" oder "Gesellschaft") hat am 19. August 2026 sämtlichen Beschlussvorschlägen mit Mehrheiten von jeweils mehr als 83% der gültig abgegebenen Stimmen zugestimmt. Hierzu zählt insbesondere ein Maßnahmenpaket, das die Rückführung der Nettoerlöse aus den erfolgreichen Veräußerungen der Palas GmbH und der Bikeleasing-Gruppe an die Aktionäre ermöglichen soll.
Des Weiteren stimmte die Hauptversammlung der vorgeschlagenen Bilanzoptimierung zu, die eine Umwandlung von rund € 183 Mio. aus der gebundenen in die freie Kapitalrücklage vorsieht. Die Bilanzoptimierung schafft zusätzlichen Handlungsspielraum für strategische Wachstumsinitiativen und mögliche Kapitalrückführungen an die Aktionäre im Jahr 2027.
"Die breite Zustimmung unserer Aktionäre ist ein starkes Vertrauenssignal. Mit dem vorgesehenen Rückerwerbsangebot wollen wir noch in diesem Jahr einen Teil der Erlöse aus den erfolgreichen Veräußerungen der Palas GmbH und der Bikeleasing-Gruppe an unsere Aktionäre zurückführen. Gleichzeitig erweitern wir unseren finanziellen und strategischen Handlungsspielraum, um mögliche anorganische Wachstumsoptionen, die unseren hohen Akquisitionskriterien entsprechen, schnell und entschlossen nutzen zu können", kommentiert Marco Brockhaus, Gründer und CEO der Brockhaus Technologies AG.
Darüber hinaus hat die ordentliche Hauptversammlung 2026 den Vorstand und den Aufsichtsrat mit deutlicher Mehrheit für das Geschäftsjahr 2025 entlastet. Eine Übersicht über die Abstimmungsergebnisse finden Sie auf unserer Website www.brockhaus-technologies.com im Bereich Investor Relations.
Über Brockhaus Technologies
Die Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42) mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine Technologiegruppe, die margen- und wachstumsstarke Technologie- und Innovations-Champions mit B2B-Geschäftsmodellen im deutschen Mittelstand akquiriert. Mit einem einzigartigen Plattformansatz und einem langfristigen Horizont unterstützt Brockhaus Technologies ihre Tochtergesellschaften aktiv und strategisch dabei, langfristig profitables Wachstum über Branchen- und Ländergrenzen hinweg zu erzielen. Gleichzeitig bietet Brockhaus Technologies einen Zugang zu diesen nicht börsennotierten deutschen Technologie-Champions, die für Kapitalmarktinvestoren ansonsten unzugänglich sind. Weitere Informationen unter www.brockhaus-technologies.com.
Kontakt:
Brockhaus Technologies - Florian Peter
Telefon: +49 69 20 43 40 90
Fax: +49 69 20 43 40 971
E-Mail: ir@brockhaus-technologies.com
21.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Brockhaus Technologies AG
|Thurn-und-Taxis-Platz 6
|60313 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)69 2043 409 0
|Fax:
|+49 (0)69 2043 409 71
|E-Mail:
|info@brockhaus-technologies.com
|Internet:
|https://www.brockhaus-technologies.com/
|ISIN:
|DE000A2GSU42
|WKN:
|A2GSU4
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|5299007DQ4OLATJQIX97
|EQS News ID:
|2386966
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2386966 21.08.2026 CET/CEST