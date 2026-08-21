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WKN: 823212 | ISIN: DE0008232125 | Ticker-Symbol: LHA
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21.08.26 | 12:56
7,600 Euro
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Branche
Luftfahrt/Rüstung
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Europa 600
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DEUTSCHE LUFTHANSA AG 5-Tage-Chart
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