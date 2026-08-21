Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach hoher Nervosität am Anleihemarkt mit extrem hohen Renditen ist zuletzt etwas Ruhe eingekehrt, so die Deutsche Börse AG. Dazu beigetragen habe die unerwartete Ankündigung des US-Finanzministeriums, die Rückkäufe langlaufender Anleihen zu erhöhen.Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sei diese Woche zeitweise bis auf 3,27 Prozent geklettert - der höchste Stand seit 2011. Anfang des Jahres seien es noch 2,81 Prozent gewesen. Auch die Rendite dreißigjähriger Anleihen habe so hoch wie zuletzt 2011 gelegen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de