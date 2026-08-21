Aktien können in Krisen massiv einbrechen. Eine andere Anlageklasse hat sich dagegen über Jahrzehnte erstaunlich stabil entwickelt. Kein Wunder, dass auch Milliardäre wie Bill Gates und Jeff Bezos dort investiert sind. Doch was steckt hinter dem Boom dieser auf den ersten Blick ungewöhnlichen Assetklasse - und wie können Anleger davon profitieren?An den Börsen liegen zwischen Euphorie und Panik oft nur wenige Monate. Finanzkrise, Corona-Crash oder andere Schockphasen haben gezeigt, wie schnell Aktienkurse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär