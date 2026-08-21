Mainz (ots) -
Woche 35/26
Mi., 26.8.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
22.45 Die Spur (HD/UT)
Wohnungsleerstand: Mieter raus - Rendite rein?
Film von Lisa Plank und Hannah Waltersberger
Kamera: Natalia Mamaj, Laura Will, Felix Riedelsheimer, Johannes Kröger
Deutschland 2026
Im Streaming: 26. August 2026, 18.00 Uhr bis 18. August 2031
(Bitte auch für die Wiederholung um 2.30 Uhr beachten.)
Woche 37/26
Fr., 11.9.
23.30 aspekte
Bitte Ergänzung beachten:
Immer mehr Superreiche. Ist das ein Problem?
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6337649
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Kamera: Natalia Mamaj, Laura Will, Felix Riedelsheimer, Johannes Kröger
Deutschland 2026
Im Streaming: 26. August 2026, 18.00 Uhr bis 18. August 2031
(Bitte auch für die Wiederholung um 2.30 Uhr beachten.)
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