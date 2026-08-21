Ein neuer Prompting-Loop für Claude soll die Erstellung ganzer Videospiele deutlich vereinfachen. In der Realität ist das allerdings nicht ganz so einfach. Einen Ausflug in die Welt des spielbaren KI-Slop. Matt Shumer ist KI-Investor, Autor des KI'Newsletters "Something Big" - und seit kurzem auch Spieleentwickler. Das suggeriert zumindest ein Post auf X von Ende Juli. Wie Shumer darin erklärt, habe er Claude Opus 5 mit einem einzigen Prompt einen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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