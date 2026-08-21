Das Betriebssystem aus Redmond erhält eine Erweiterung für sein ältestes und bekanntestes Systemwerkzeug. Damit hilft der Entwickler dabei, eine der wichtigsten Fragen zu beantworten, die aktuelle und zukünftige Hardware-Generationen aufwerfen. Microsoft hat den Task-Manager in Windows 11 um neue Metriken zur Überwachung lokaler Rechenprozesse erweitert. Wie der Hersteller in einem offiziellen Beitrag auf dem Windows IT Pro Blog mitteilt, zeigt das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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