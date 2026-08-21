Mitteilung der Circus SE: Circus hält erfolgreiche Hauptversammlung 2026 ab und treibt globalen KI-Robotik-Rollout weiter voran Circus SE (WKN: A2YN35 / ISIN: DE000A2YN355 / XETRA: CA1) hat gestern ihre ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Veranstaltung abgehalten, bei der rund 49 Prozent des Grundkapitals vertreten waren. Die Aktionäre stimmten allen elf Tagesordnungspunkten mit signifikanten Mehrheiten zwischen 97,78 und 99,37 Prozent zu. Nach ihrem kommerziellen Markteintritt im vergangenen Oktober ist die Gruppe auf Kurs, bis zum Jahresende mehr als 50 autonome KI-Robotersysteme in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Anleihen Finder GmbH