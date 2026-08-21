Die Gaspreise in Europa verharren auf hohem Niveau. Dies spielt vor allem Equinor, dem größten westeuropäischen Gasproduzenten, in die Karten. Nach Angaben des Branchenverbands Initiative Energien Speichern (Ines) sind indes die deutschen Gasspeicher derzeit so schwach gefüllt wie nie zuvor seit Beginn der Datenerfassung im Jahr 2011."Der aktuelle Gasspeicherfüllstand ist mit Abstand der tiefste Füllstand zu dieser Zeit, der seit Aufzeichnung der Speicherfüllstände in Deutschland aufgetreten ist", ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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