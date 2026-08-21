Es war kein schlechter Tag für das Unternehmen SpaceX. Es war ein schwacher Tag für die SpaceX-Aktie: minus 4,05 Prozent auf 134 Dollar hat das Papier am Donnerstag abgegeben. Was den Ausschlag gab, war kein Quartalsbericht und keine Meldung - sondern ein Datum im Kalender.Bei einem typischen Börsengang endet die Sperrfrist nach 180 Tagen in einem einzigen Ereignis. SpaceX hat das anders konstruiert. Siebzehn separate Tranchen strecken die Freigabe bis in die zweite Hälfte von 2027. Die Logik dahinter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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