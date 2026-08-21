Paris (www.anleihencheck.de) - "Wenn ich wiedergeboren werde, dann als Anleihemarkt - vor dem hat jeder Angst", ein Zitat, das dem Ex-US-Präsidenten Bill Clinton zugeschrieben wird, so Olaf Hordenbach, Chefredakteur des Kundenmagazins "Märkte & Zertifikate" von BNP Paribas Zertifikate. Ob das stimme, wisse er nicht, aber die Aussage zeige, wie wichtig der Anleihemarkt sei, auch für den Aktienmarkt. Denn Anleihen seien quasi die natürliche Konkurrenz zu Aktien. Je mehr Rendite die Anleihen abwerfen würden, desto größer die Konkurrenz. Wann genau Anleihen Aktien ausstechen würden, sei nicht genau definiert, das hänge von den Umständen ab, aber irgendwann sei der Punkt erreicht, an dem riesige Kapitalvermögen aus dem Aktienmarkt in Anleihen umgeschichtet würden. Spätestens dann drohe den Aktien eine größere Korrektur. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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