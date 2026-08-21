Die Bullen sind zurück: Der Bitcoin legte innerhalb von 2 Handelstagen rund 17 Prozent zu und kletterte auf den höchsten Stand seit Juni. Rückenwind liefern politische Signale aus Washington und ein massiver Short-Squeeze. Short-Positionen im Wert von rund 2,7 Milliarden Dollar wurden liquidiert.Steht der Krypto-Leitwährung jetzt der finale Befreiungsschlag bevor? Experte Oliver Michel scheint davon überzeugt zu sein: Er hat die letzten 50 Prozent seines geplanten Kapitals eingesetzt und nachgekauft.Doch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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