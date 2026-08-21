Die Coinbase-Aktie zeigt diese Woche eine bärenstarke Performance. Nachdem der Kurs der Kryptoplattform bereits am Mittwoch und Donnerstag in Summe um +17% in die Höhe geschossen ist, setzt sich die Mini-Rallye auch am Freitagvormittag mit einem Kursgewinn von +5% fort. Was treibt die Coinbase-Aktie wieder nach oben und könnte aus dieser kleinen Rallye eine ganz große Kursrallye werden? Gleich drei Kurstreiber Die Coinbase-Aktie profitiert in der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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