Bitcoin legt binnen einer Woche um mehr als 20 Prozent zu und markiert damit die stärkste Wochenperformance seit zwei Jahren. Neben sinkenden Anleiherenditen sorgen politische Signale aus Washington und ein historischer Short-Squeeze für zusätzlichen Schub. Die älteste und bekannteste Kryptowährung der Welt legt auf Wochensicht um mehr als 20 Prozent zu und notiert am Freitag laut Coinmarketcap bei knapp 78.000 US-Dollar. Dieses Niveau wurde zuletzt Mitte Mai erreicht. Wer den aktuellen Bitcoin-Kurs im Detail verfolgen möchte, findet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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