Plötzlich taucht eine Software auf den Rechnern vieler Windows-Nutzer:innen auf und es hagelt Proteste. Der Hersteller reagiert mit einem ungewöhnlichen Schritt, der das grundlegende Problem jedoch keineswegs behebt. Microsoft hat in den vergangenen Wochen nach eigenen Angaben "versehentlich" eine neue Applikation auf etlichen Rechnern mit dem Betriebssystem Windows 11 installiert. Die Anwendung mit dem Namen Onedrive Fotos tauchte plötzlich im Startmenü ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n