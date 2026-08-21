Berlin (ots) -Im Rahmen der EU-Jugendkampagne LassReden haben in den vergangenen Monaten mehr als 1.500 junge Menschen aus ganz Deutschland über ihre Sorgen, Ideen und Hoffnungen gesprochen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich in einer Videobotschaft persönlich bei allen Teilnehmenden bedankt: "Gute Politik braucht die Meinungen derer, die langfristig von ihr betroffen sind. Bleibt mit uns im Gespräch - und auch miteinander. Denn die gute Zukunft für Europa, die wir uns alle wünschen, entsteht nur mit eurer Hilfe."Zuhören und Antworten gebenVon der Leyen und andere hochrangige Kommissionsmitglieder haben direkt auf die Fragen reagiert, die Jugendliche und junge Erwachsene in Deutschland besonders bewegen. Die entsprechenden Videos sind auf der Website der Kampagne hier (https://lass-reden.eu/feedback-aus-bruessel/)verlinkt.Von Deutschland nach Brüssel: die wichtigsten Themen im FokusZu den zentralen Anliegen, die die jungen Menschen zwischen 16 und 24 Jahren online und offline mit der EU geteilt haben, gehören: Hohe Lebenshaltungskosten, Zugang zu Bildung, die Arbeitswelt von morgen, Migration und Polarisierung, Klimawandel und Sicherheit.Aktionen an 24 Orten quer durch Deutschland plus online-BeteiligungAn 24 Orten in ganz Deutschland haben Teilnehmende im LassReden Cube, einem mobilen Podcast-Studio, und an einem Rednerpult von ihren persönlichen Erfahrungen und Erwartungen zu diesen Themen erzählt. Auch auf der LassReden-Website, in Twitch-Livestreams und in Gesprächen mit Influencern wie den Wolter-Brüdern oder Gizem Çelik konnten junge Menschen ihre Meinung sagen.Siebenteilige Video-ReiheAlle Einreichungen wurden ausgewertet und ein Teil ging direkt nach Brüssel: Was haben Politiker und Politikerinnen auf Social Media verloren? Was braucht es, damit Europa sicher bleibt? Und wie kann man die EU-Jugendpolitik mitgestalten? Die Antworten der EU-Kommissare und Kommissarinnen flossen in eine siebenteilige Video-Reihe. Weitere Antworten gibt es auf der LassReden-Website, in Social-Media-Videos und bald in noch anderen Formaten.Beginn eines langfristigen AustauschsDie Antworten aus Brüssel sind nicht das Ende des Gesprächs, sondern der Anfang. Als Teil der Kampagne wird es im Herbst weitere Veranstaltungen sowie eine Reise nach Brüssel geben. Dort können zufällig ausgewählte Teilnehmende direkt mit politischen Entscheidungsträgerinnen und -trägern ins Gespräch kommen.Die LassReden Kampagne der Europäischen Kommission markiert den Beginn eines nachhaltigen Dialogs mit den Bürgerinnen und Bürgern von morgen und setzt ein starkes Zeichen für die Bedeutung der Jugend in der Gestaltung Europas - oder wie es eine Teilnehmerin formulierte: "nicht dieses wir gegen sie, sondern vielmehr wir zusammen."Weitere InformationenStatement zur LassReden-Kampagne von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen (https://www.instagram.com/p/DcS5Sq_xi2j/)LassReden Website inklusive aller Videos mit EU-Kommissar:innen (https://lass-reden.eu/feedback-aus-bruessel/)Pressekontakt: Birgit Schmeitzner, Tel.: +49 (30) 2280-2300. Mehr Informationen zu allen Pressekontakten hier (https://ec.europa.eu/germany/news/contact_de).Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern beantwortet das Team des Besucherzentrums ERLEBNIS EUROPA per E-Mail oder telefonisch unter (030) 2280 2900.Pressekontakt:Vertretung der Europäischen Kommission in DeutschlandPressestelle BerlinUnter den Linden 7810117 BerlineMail: COMM-REP-DE-PRESS@ec.europa.euOriginal-Content von: Europäische Kommission, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/35368/6337731