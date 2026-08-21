Die ING und Visa haben eine Umfrage in der Generation Z zum Thema Altersvorsorge durchgeführt. Und auch dort schwindet das Vertrauen in die gesetzliche Rente. Aber: Viele schielen schon aufs Altersvorsorgedepot. Das Vertrauen der Generation Z in die gesetzliche Rente ist innerhalb eines Jahres nochmals gesunken, wie eine repräsentative Umfrage von forsa im Auftrag von ING Deutschland und Visa unter 1.000 Menschen zwischen 18 und 30 Jahren zeigt. Nur noch 49% der jungen Generation erwarten, im Alter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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