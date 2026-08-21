Die Ceconomy Aktie zeigt sich stabil. Für die geplante Übernahme des MediaMarkt-Mutterkonzerns hat JD.com der EU-Kommission offenbar Zugeständnisse angeboten.Übernahme rückt einen Schritt weiter Bei Ceconomy bleibt die geplante Übernahme durch JD.com das zentrale Thema. Der chinesische Handels- und Technologiekonzern ist offenbar bereit, der EU-Kommission Zugeständnisse zu machen, um die Genehmigung für den Deal zu erhalten. Für Anleger ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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