Dieser Montag startet beschaulich - doch hinter den wenigen Terminen stecken Signale, die Anleger nicht übersehen sollten.Der Wochenstart präsentiert sich terminlich überschaubar, doch inhaltlich durchaus aufschlussreich: Deutz-Aktionäre versammeln sich zur außerordentlichen Hauptversammlung, während in Hannover beim Branchentag Erneuerbare Energien mit Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies über die Zukunft der Energiewende diskutiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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