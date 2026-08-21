Führungskräfte und technische Experten stellen ganzheitliche Lösungen für kleinmolekulare Wirkstoffe und virale Vektoren vor

SK pharmteco ist offizieller Sponsor des CPHI-Nachhaltigkeitsgipfels und des "Sustainability Theater"

RANCHO CORDOVA, Kalifornien, Aug. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SK pharmteco, ein weltweit tätiges Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO), hat heute seine Teilnahme an der CPHI Milan bekanntgegeben, die vom 8. bis 10. Oktober in Mailand, Italien, stattfindet. Führungskräfte aus den Bereichen Geschäftsführung, Vertrieb und Technik werden am Stand 10A25 vor Ort sein, um die erweiterte globale Präsenz des Unternehmens, seine fortschrittlichen Technologien sowie seine umfassenden Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten zu präsentieren.

Darüber hinaus ist SK pharmteco im Rahmen seines Engagements für Umweltschutz und nachhaltige Geschäftspraktiken entlang der gesamten pharmazeutischen Lieferkette stolz darauf, als offizieller Sponsor des CPHI-Nachhaltigkeitsgipfels und des Sustainability Theater aufzutreten.

Auf der CPHI in Mailand wird SK pharmteco veranschaulichen, wie sein integriertes globales Netzwerk, das sich über Nordamerika, Europa und Asien erstreckt, Kundenprojekte von klinischen Studien in der Frühphase bis hin zur vollständigen Markteinführung unterstützt. Zu den wichtigsten Schwerpunkten gehören:



Kleine Moleküle und hochentwickelte Zwischenprodukte: Entwicklungs- und Herstellungsdienstleistungen für pharmazeutische Wirkstoffe (Active Pharmaceutical Ingredients, APIs), für die Zulassung erforderliche Ausgangsstoffe, hochentwickelte Zwischenprodukte und hochwirksame Wirkstoffe. Die Kapazitäten reichen von der Entwicklung im Grammbereich bis hin zur kommerziellen Produktion im Mehrtonnenmaßstab und decken den gesamten Prozess ab - von der frühen Entwicklungsphase bis hin zur etablierten kommerziellen Versorgung.

Entwicklungs- und Herstellungsdienstleistungen für pharmazeutische Wirkstoffe (Active Pharmaceutical Ingredients, APIs), für die Zulassung erforderliche Ausgangsstoffe, hochentwickelte Zwischenprodukte und hochwirksame Wirkstoffe. Die Kapazitäten reichen von der Entwicklung im Grammbereich bis hin zur kommerziellen Produktion im Mehrtonnenmaßstab und decken den gesamten Prozess ab - von der frühen Entwicklungsphase bis hin zur etablierten kommerziellen Versorgung. Peptide: Entwicklungs- und Fertigungsdienstleistungen für Peptidtherapeutika, die die Kompetenzen von SK pharmteco im Bereich der niedermolekularen Wirkstoffe um eine weitere Modalität ergänzen. Zu den Dienstleistungen zählen die Prozessentwicklung, die Skalierung, die klinische Herstellung und die kommerzielle Produktion, wobei der Schwerpunkt auf robusten Prozessen, gleichbleibender Qualität und einer zuverlässigen Versorgung liegt.

Entwicklungs- und Fertigungsdienstleistungen für Peptidtherapeutika, die die Kompetenzen von SK pharmteco im Bereich der niedermolekularen Wirkstoffe um eine weitere Modalität ergänzen. Zu den Dienstleistungen zählen die Prozessentwicklung, die Skalierung, die klinische Herstellung und die kommerzielle Produktion, wobei der Schwerpunkt auf robusten Prozessen, gleichbleibender Qualität und einer zuverlässigen Versorgung liegt. Umfassende Dienstleistungen im Bereich viraler Vektoren: Unterstützt durch unsere SKyvec-Plattform für virale Vektoren, die entwickelt wurde, um die Prozessentwicklung, Herstellung und Skalierung von AAV-, lentiviralen und adenoviralen Vektoren zu optimieren. Darüber hinaus unterstützt das Unternehmen im Rahmen seines Zugänglichkeitsprogramms Innovatoren im Bereich seltener Krankheiten an entscheidenden Wendepunkten - von der frühen Prozessentwicklung und der klinischen Herstellung bis hin zur Planung der Produktionssteigerung und der Vorbereitung auf die zukünftige Versorgungssicherheit.

Unterstützt durch unsere SKyvec-Plattform für virale Vektoren, die entwickelt wurde, um die Prozessentwicklung, Herstellung und Skalierung von AAV-, lentiviralen und adenoviralen Vektoren zu optimieren. Darüber hinaus unterstützt das Unternehmen im Rahmen seines Zugänglichkeitsprogramms Innovatoren im Bereich seltener Krankheiten an entscheidenden Wendepunkten - von der frühen Prozessentwicklung und der klinischen Herstellung bis hin zur Planung der Produktionssteigerung und der Vorbereitung auf die zukünftige Versorgungssicherheit. Sicherheit der globalen Lieferkette: Robuste Lieferoptionen, die darauf ausgelegt sind, Entwicklungsrisiken zu minimieren und eine unterbrechungsfreie Versorgung unserer globalen biopharmazeutischen Partner an allen unseren Standorten in den Vereinigten Staaten, Europa und Korea sicherzustellen.

Die Teams für Geschäftsentwicklung und technische Leitung von SK pharmteco stehen Ihnen während der gesamten Konferenz für Einzelgespräche zur Verfügung, um maßgeschneiderte Entwicklungsprogramme, Kapazitätsreservierungen und technische Beratungen zu besprechen.

Standort: Fiera Milano, Mailand, Italien - Stand 10A25

Fiera Milano, Mailand, Italien - Terminvereinbarung: Um einen Termin mit einem Mitglied unseres Business-Development-Teams oder einer Führungskraft unseres Unternehmens zu vereinbaren, nutzen Sie bitte diesen Link: CPHI Mailand | SK pharmteco

Über SK pharmteco

SK pharmteco ist ein weltweit tätiges Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) mit Produktionsstätten, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen sowie Analyselabors in den USA, Europa und Südkorea. Die Kernkompetenzen des Unternehmens liegen in den Bereichen kleinmolekulare Wirkstoffe, Peptide und virale Vektoren, wodurch es über das erforderliche Fachwissen verfügt, um komplexe Therapien auf den Markt zu bringen. Auf dieser Grundlage unterstützt SK pharmteco weltweit biopharmazeutische Partner jeder Größe mit umfassenden Entwicklungs- und Fertigungslösungen. SK pharmteco ist eine Tochtergesellschaft von SK Inc. (KRX: 034730) (SK), der strategischen Beteiligungsgesellschaft der SK Group, Südkoreas zweitgrößtem Mischkonzern.

Kontakt:

Keith Bowermaster, APR, CCMP

Communications Consultant

keith.bowermaster@skpt.com