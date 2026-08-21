Hamburg (ots) -Seit Juni 2026 hat Hamburg eine neue Adresse für biologisch-ganzheitliche Zahnmedizin. Mit ihrer neuen Privat- und Selbstzahlerpraxis am Neuen Wall bringt Dr. Nicole Leonhard mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in die Hamburger Innenstadt. Das Behandlungskonzept verbindet modernste Zahnmedizin mit einem ganzheitlichen Blick auf den Menschen - individuell, biologisch orientiert und auf nachhaltige Gesundheit ausgerichtet.Wer heute einen Zahnarzt in Hamburg sucht, erwartet oft mehr als die Behandlung einzelner Zähne. Immer mehr Menschen wünschen sich eine Zahnmedizin, die den gesamten Organismus berücksichtigt und den Ursachen von Beschwerden auf den Grund geht, statt ausschließlich Symptome zu behandeln. Genau diesem Anspruch folgt die neue Zahnarzt-Praxis.Mitten im Herzen Hamburgs, direkt am Neuen Wall und nur wenige Schritte vom Jungfernstieg entfernt, hat Dr. Leonhard einen Ort geschaffen, der bewusst anders ist. Bereits beim Betreten der Praxis wird deutlich, dass hier nicht die klassische Zahnarztatmosphäre im Mittelpunkt steht. Großzügige, lichtdurchflutete Räume mit Blick auf das Fleet, warme Naturmaterialien, amerikanisches Nussbaumholz und modernste Technik schaffen eine Umgebung, die eher an ein stilvolles Boutique-Hotel oder eine Galerie erinnert. Die Ruhe des Wassers und das Rufen der Möwen tragen dazu bei, dass sich Patientinnen und Patienten vom ersten Moment an entspannen können.Eigene Praxis am Neuen Wall - der konsequente nächste SchrittMehr als 30 Jahre lang hat Dr. Nicole Leonhard erfolgreich eigene Zahnarztpraxen aufgebaut und geführt. Sie hat viele Patientinnen und Patienten auf ihrem Weg zu mehr Gesundheit begleitet und sich auf biologisch-ganzheitliche Zahnmedizin sowie komplexe Komplettsanierungen spezialisiert.Die Eröffnung ihrer Privatpraxis in Hamburg ist für Dr. Leonhard die konsequente Weiterentwicklung dieses Weges, zumal sie mit ihren Kindern schon lange in dieser wunderschönen Stadt lebt.Hamburg ist eine Stadt mit einem hohen Anspruch an Qualität, Ästhetik und Nachhaltigkeit. Viele Menschen suchen hier nach langfristigen Lösungen, nach Ruhe, Vertrauen und einer Medizin, die den Menschen als Ganzes betrachtet. Genau das möchte Dr. Leonhard ihren Patientinnen und Patienten bieten.Der Neue Wall steht für Exklusivität, Qualität und Diskretion - Werte, die auch die neue Praxis prägen. Hier werden Patientinnen und Patienten aus Hamburg, Norddeutschland sowie aus dem In- und Ausland empfangen, die gezielt nach biologisch-ganzheitlicher Zahnmedizin auf höchstem Niveau suchen.Ein wichtiger Bestandteil des Behandlungskonzeptes ist zudem ein über viele Jahre gewachsenes Netzwerk ganzheitlich arbeitender Ärztinnen und Ärzte verschiedener Fachrichtungen. So lassen sich medizinische Zusammenhänge interdisziplinär betrachten und individuelle Therapien optimal abstimmen.Biologisch-ganzheitliche Zahnmedizin - den Menschen als Ganzes verstehenFür Dr. Nicole Leonhard beginnt erfolgreiche Zahnmedizin nicht beim Zahn, sondern beim Menschen.Zähne, Kiefer und Mundraum stehen in enger Verbindung mit dem gesamten Organismus. Chronische Entzündungen, unverträgliche Materialien, wurzelbehandelte Zähne oder sogenannte Störfelder können den Körper dauerhaft belasten und Beschwerden weit über den Mundraum hinaus verursachen.Deshalb setzt die Zahnärztin konsequent auf biokompatible Materialien, metallfreien Zahnersatz und Vollkeramik-Implantate. Ergänzt wird dieses Konzept durch modernste dreidimensionale Diagnostik sowie umfangreiche Laboruntersuchungen zur Analyse von Entzündungsmarkern, Mikronährstoffstatus und weiteren biologischen Parametern. Auch Verfahren wie die Neuraltherapie unterstützen die Diagnostik möglicher Störfelder.Der Anspruch ist es, nicht nur zu behandeln, sondern zu verstehen, warum Erkrankungen entstanden sind - denn nur so können langfristig nachhaltige Lösungen entstehen.Spezialgebiet: Ganzheitliche KomplettsanierungenEin besonderer Schwerpunkt der Praxis liegt auf umfassenden Komplettsanierungen.Viele Menschen kommen nach Jahren zahlreicher Einzelbehandlungen mit dem Wunsch nach einer dauerhaften, funktionellen und ästhetischen Lösung. Nach einer ausführlichen Anamnese und modernster Diagnostik werden individuelle Gesamtkonzepte entwickelt, die Funktion, Ästhetik und biologische Verträglichkeit gleichermaßen berücksichtigen.Zum Behandlungskonzept gehören unter anderem die PRF-Therapie zur Förderung der körpereigenen Regeneration sowie die Ozontherapie zur schonenden Desinfektion. Jeder Behandlungsschritt wird sorgfältig geplant und auf den gesamten Organismus abgestimmt.Eine Praxis, die Regeneration ermöglichtNicht nur die Behandlung, sondern auch die Praxis selbst folgt einem ganzheitlichen Gedanken.Großzügige Räume, warme Farben, natürliche Materialien und modernste Technik schaffen eine Atmosphäre, in der Ruhe, Vertrauen und Regeneration im Mittelpunkt stehen. Gerade Angstpatientinnen und Angstpatienten empfinden diese Umgebung als außergewöhnlich angenehm.Auch Begleitpersonen sind herzlich willkommen. Ihnen steht während der Behandlung eine komfortable Business-Lounge mit WLAN und der Möglichkeit für Videokonferenzen zur Verfügung - ein Service, den insbesondere beruflich stark eingebundene Patientinnen und Patienten zu schätzen wissen.Mit der Privatpraxis am Neuen Wall möchte Zahnärztin Dr. Leonhard einen Ort schaffen, an dem moderne Zahnmedizin, ganzheitliches Denken und persönliche Betreuung auf höchstem Niveau zusammenfinden. Im Mittelpunkt stehen Zeit, Präzision, Empathie und nachhaltige Gesundheit.Weitere Informationen: https://www.nicole-leonhard.de/Pressekontakt:Dr. Nicole LeonhardNeuer Wall 7220354 Hamburg+49 1511 7252225praxis@nicole-leonhard.deWebsite: https://www.nicole-leonhard.de/Original-Content von: Dr. Nicole Leonhard, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183202/6337773