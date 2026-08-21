Temenos erreichte die stärkste Gesamtposition hinsichtlich der Vollständigkeit seiner Vision

GRAND-LANCY, Schweiz, Aug. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX: TEMN), ein weltweit führender Anbieter von Bankentechnologie, gab heute bekannt, dass das Branchenanalyseunternehmen Gartner Temenos in seinem Gartner Magic Quadrant 2026 für Kernbankensysteme im Privatkundengeschäft in Europa* als "Leader" ausgezeichnet hat.

Temenos erreichte hinsichtlich der "Vollständigkeit der Vision" die insgesamt beste Platzierung. Gartner bewertet die "Vollständigkeit der Vision" anhand des "Marktverständnisses, der Marketingstrategie, der Vertriebsstrategie, der Angebots- (Produkt-)Strategie, des Geschäftsmodells, der Branchen-/Sektorstrategie, der Innovationskraft und der geografischen Strategie" eines Anbieters.**

Cormac Flanagan, Chief Product Officer bei Temenos, erklärte: "Wir sind stolz darauf, dass Gartner Temenos als führendes Unternehmen im Bereich Kernbankensysteme für den Einzelhandel in Europa ausgezeichnet hat. Wir sind der Ansicht, dass unsere Position die Bandbreite der Kompetenzen von Temenos, die anhaltende positive Entwicklung im Kundengeschäft und unsere konsequenten Investitionen in Innovation widerspiegelt. Mit unserer einheitlichen Plattform und unserer cloud-nativen Architektur unterstützt Temenos Banken dabei, zu skalieren - durch eine schnellere Markteinführung, einen höheren Automatisierungsgrad sowie personalisiertere und wirkungsvollere Kundenerlebnisse."

Laut Gartner "nimmt die Nachfrage nach einer Modernisierung der Kernbankensysteme zu, wobei mittlerweile fast zwei Drittel der CIOs im Bankensektor davon ausgehen, dass die Modernisierung innerhalb von ein bis zwei Jahren erfolgen wird. Die B Gartner-Umfrage zur Modernisierung veralteter Technologien aus dem Jahr 2025 ergab, dass CIOs zunehmend auf Modernisierungsmaßnahmen setzen, um die Sicherheit zu verbessern, die Komplexität der IT zu verringern sowie Kosteneinsparungen und Optimierungen zu erzielen. Dieser Ansatz ermöglicht mehr Flexibilität, ein besseres Kundenerlebnis, mehr Effizienz und eine bessere Kontrolle über die Bankabläufe."***

Temenos genießt weltweit das Vertrauen von über 950 Kernbankkunden und bietet einen bewährten Weg zur Modernisierung durch flexible Bereitstellungsoptionen und eine modulare Bankarchitektur - basierend auf einem Ansatz mit einer einzigen Codebasis, der sicherstellt, dass Innovationen allen Kunden zur Verfügung stehen. Temenos investiert jährlich rund 20 % seines Umsatzes in Forschung und Entwicklung und baut sein Angebot mit der Einführung von Composable Retail Deposits und Composable Retail Lending im Jahr 2026 weiter aus, um eine schrittweise Modernisierung zu unterstützen. Gleichzeitig investiert Temenos in integrierte KI-Funktionen, darunter Copilots und Agenten, die es Banken ermöglichen, Abläufe zu automatisieren und Innovationen voranzutreiben, ohne dabei die Zuverlässigkeit oder die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen zu beeinträchtigen.

*Gartner, Inc., "Magic Quadrant for Retail Core Banking Systems, Europe," Vittorio D'Orazio and Ali Merji, 12. August, 2026

**Gartner, FAQ: How Markets and Vendors Are Evaluated in Gartner Magic Quadrants, August 2026

***Gartner, Inc., "Strategic Principles for CIOs to Modernize Core Systems in Banking," Kristy Waterhouse and Ali Merji, 19. Mai, 2026

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Über Temenos

Temenos (SIX: TEMN) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Bankentechnologie. Mit unserer marktführenden Core-Banking-Suite und unseren erstklassigen modularen Lösungen modernisieren wir den Bankensektor. Banken jeder Größe nutzen unsere anpassungsfähige Technologie - vor Ort, in der Cloud oder als SaaS -, um Dienstleistungen der nächsten Generation und KI-gestützte Erfahrungen anzubieten, die das Bankgeschäft für ihre Kundinnen und Kunden verbessern. Unsere Mission ist es, eine Welt zu schaffen, in der Menschen in finanzieller Hinsicht ihr bestes Leben führen können.

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