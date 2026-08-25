DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 25. August

=== 07:30 DE/Dermapharm Holding SE, ausführliches Ergebnis 1H *** 08:00 DE/BIP (2. Veröffentlichung) Q2 kalender- und saisonbereinigt gg Vq PROGNOSE: +0,2% gg Vq 1. Veröff.: +0,2% gg Vq 1. Quartal: +0,4% gg Vq kalenderbereinigt gg Vj PROGNOSE: +0,9% gg Vj 1. Veröff.: +0,9% gg Vj 1. Quartal: +0,7% gg Vj *** 08:00 DE/Maastricht-Quote (Einnahmen und Ausgaben des Staates) 1H 08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Juni *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen August PROGNOSE: 87 zuvor: 86 *** 09:30 DE/Volkswagen AG (VW), Betriebsversammlung in Wolfsburg mit CEO Blume 10:00 DE/Dekabank Deutsche Girozentrale, Ergebnis 1H 10:00 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Ergebnis 1H und PK *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex August PROGNOSE: 87,1 zuvor: 86,6 Lagebeurteilung PROGNOSE: 87,0 zuvor: 86,5 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 87,5 zuvor: 86,7 11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit September 2028 im Volumen von 5 Mrd EUR *** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex August *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens August PROGNOSE: 90,2 zuvor: 90,8 *** 16:00 US/Neubauverkäufe Juli PROGNOSE: -2,1% gg Vm zuvor: +1,6% gg Vm ===

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August 24, 2026 23:58 ET (03:58 GMT)

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