Espace Real Estate AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Die Espace Real Estate Holding AG (Espace) blickt auf ein sehr erfolgreiches erstes Halbjahr 2026 zurück. Während die operative Entwicklung mit steigenden Mieterträgen und historisch tiefen Leerständen sehr erfreulich verlief, wurden bei Schlüsselprojekten wichtige Meilensteine erreicht und deren Umsetzung eingeleitet. Damit wurden wesentliche Voraussetzungen geschaffen, um die nächste Wachstumsphase des Unternehmens einzuleiten.
Die Erlöse aus Vermietung von Liegenschaften stiegen gegenüber der Vorjahresperiode um 4,5 Prozent auf CHF 21 Mio. Haupttreiber dieser Entwicklung waren die im Jahr 2025 fertiggestellten Projekte «Hasenmatt» in Grenchen und «VISAVIE» in Biel mit zusammen 117 Wohnungen sowie die hohe Nachfrage nach Wohnraum im Anlagegebiet von Espace.
Die Leerstandsquote der Anlageliegenschaften reduzierte sich von 2,7 Prozent auf 1,7 Prozent und erreichte damit den tiefsten Wert der Unternehmensgeschichte. Bei den Wohnliegenschaften konnte die Leerstandsquote weiter auf 0,8 Prozent gesenkt werden (HJ 2025: 1,3 Prozent). Diese Entwicklung unterstreicht die Attraktivität des Portfolios und die stabile Nachfrage nach attraktivem Wohnraum im Stammgebiet von Espace.
Der Periodengewinn erhöhte sich auf CHF 16,6 Mio. (HJ 2025: CHF 15,4 Mio.). Der operative Periodengewinn ohne Verkaufs- und Neubewertungseffekte stieg auf CHF 11 Mio. (HJ 2025: 10,4 Mio.) und bestätigt die stabile und hohe Ertragskraft des Kerngeschäfts.
Wichtige Meilensteine in der Projektentwicklung
In den anderen Projekten wurden ebenfalls wichtige Meilensteine erreicht: In Beringen steht die Erteilung der Baubewilligung für die geplanten 36 Wohnungen kurz bevor, während in Subingen das Baugesuch für das Projekt «Sagibach» mit 27 Wohnungen eingereicht wurde.
Gemäss heutigem Planungsstand sollen diese vier Projekte bis 2028 fertiggestellt werden und die jährlichen Mieterträge um rund CHF 4 Mio. auf über CHF 45 Mio. erhöhen. Diese Projekte bilden den fortgeschrittensten Teil einer noch grösseren Investitionspipeline, welche die Grundlage für das weitere profitable Wachstum von Espace schafft.
Wachstum durch ein ausgewogenes Portfolio
Die Investitionspipeline folgt dabei einer ausgewogenen Portfoliostrategie. Espace erhöht den Wohnanteil im Portfolio gezielt, verzichtet jedoch auf eine zu einseitige Fokussierung auf Wohnimmobilien. Ausgewählte Gewerbeliegenschaften ergänzen vielmehr das Wohnportfolio und schaffen stabile Erträge sowie eine ausgewogene Risikostruktur über verschiedene Marktzyklen hinweg.
Die Konzentration auf bezahlbaren Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten stärkt zusätzlich die langfristige Nachfrage- und Ertragsstabilität des Portfolios.
Der Strategie entsprechend wurde das Portfolio im ersten Halbjahr 2026 weiter optimiert. Mit dem Teilverkauf des nicht mehr strategiekonformen Industrie-Areals «Fadacker» in Subingen und der Entwicklung eines neuen Gewerbe- und Logistikgebäudes auf dem verbleibenden Areal setzt Espace die langfristige Portfoliostrategie konsequent um.
Langfristig Wert schaffen
Die Umsetzung der Wachstumsstrategie erfordert eine Organisation, die mit dem Unternehmen wächst. Im ersten Halbjahr 2026 verzahnte Espace deshalb Asset Management, Bewirtschaftung und Datenmanagement stärker und professionalisierte die Steuerung des wachsenden Portfolios weiter. Im Sinne der Steigerung von «Operational Excellence» wurden Prozesse vereinfacht, Verantwortlichkeiten geschärft und digitale sowie teils auch KI-gestützte Anwendungen gezielt zur Effizienzsteigerung eingesetzt. Damit schafft Espace die Voraussetzungen, das geplante Wachstum effizient mit einer schlanken und leistungsfähigen Organisation umzusetzen.
Kapitalerhöhung zur Umsetzung der Investitionspipeline
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Über Espace
Die Espace Real Estate Holding AG (Espace) ist eine Immobiliengesellschaft mit Fokus auf die Kantone Bern, Solothurn, Aargau, Luzern und Schaffhausen. Das Immobilienportfolio mit einem Marktwert von CHF 888 Mio. verbindet die Wachstumsperspektiven des Wohnungsmarktes mit den Stabilitätsvorteilen ausgewählter Gewerbeliegenschaften. Damit verfolgt Espace bewusst eine ausgewogene Portfoliostrategie mit langfristig robuster Ertragsbasis. Mit eigenen Entwicklungs- und Sanierungsprojekten entwickelt das Unternehmen attraktiven und bezahlbaren Wohnraum sowie marktgerechte Gewerbeflächen und schafft nachhaltige Wertschöpfung für ihre Aktionärinnen und Aktionäre. Espace verfügt über eine solide Eigenkapitalquote von 45,9 %. Die Aktien werden auf den elektronischen Handelsplattformen der Berner Kantonalbank (OTC-X) und der Lienhardt & Partner Privatbank Zürich gehandelt.
Ende der Adhoc-Mitteilung
2387066 25.08.2026 CET/CEST