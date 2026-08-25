Der Bitcoin setzt seine Erholung fort. Die größte Kryptowährung der Welt hat am Dienstag die Marke von 80.000 Dollar geknackt. Rückenwind liefern vor allem neue Zuflüsse in Bitcoin-ETFs und eine bessere Stimmung an den Finanzmärkten. Das nächste wichtige Etappenziel steht zudem bereits fest.Bitcoin stieg zuletzt um mehr als 1,5 Prozent auf rund 80.280 Dollar. Damit setzt sich die Rally der vergangenen Tage fort. Der jüngste Kurssprung kommt nicht aus dem Nichts. Bereits in der vergangenen Woche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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